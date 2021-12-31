Москва, 1 января, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, который обязывает крупные иностранные IT-компании открывать филиалы или представительства в РФ, сообщает ИА REGNUM.

Приложения в мобильном телефоне

Зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек обязаны создавать в РФ полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в стране нарушающей российское законодательство информации.

Кроме того, закон предполагает ряд «мер понуждения», прежде всего экономических, за неисполнение компаниями новых норм: маркировка их сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на жителей страны.

«Приземление» в России затронет социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, магазины, поисковики, хостинговых провайдеров, а также игровых дистрибьюторов и онлайн-игры, отмечали ранее в комитете Госдумы по информполитике.

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По данным комитета Госдумы по информполитике, нормы коснутся Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks и так далее.