Москва, 28 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. У запрета фейерверков в черте города больше противников, чем сторонников. Одобряют запуск салютов почти половина жителей России (42%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Фейерверк

Предлагают ввести запрет на запуск фейерверков в черте города 36% опрошенных. По их мнению, петарды и салюты — источник повышенного травматизма, особенно среди детей, пьяные люди толпой запускают фейерверки, которые могут причинить вред здоровью окружающим.

Не против фейерверков на специально отведённых для этого местах чаще женщины, чем мужчины — 37% и 34% соответственно. Против салютов в городской черте выступают люди старше 45 лет (43%).

Опрос проведён 15—24 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 376 населеёных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, жителям Москвы объяснили, где и как в новогоднюю ночь можно самостоятельно запустить фейерверки.

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