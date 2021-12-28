Анкара, , 13:02 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил о землетрясении и цунами, обрушившихся на регион Ачех, Индонезия, в 2004 году, сообщает Republika.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Турция стала одной из стран, готовых помочь Индонезии.

«Мы продемонстрировали такое отношение на практике, когда в 2004 году произошло цунами», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган вспомнил, как посетил Индонезию в 2005 году. Турция направила Индонезии помощь в размере более $75 млн на цели развития.

Глава Турции помолился за всех жертв цунами в Индонезии.

Напомним, в результате цунами в Индонезии в 2004 году погибли более 120 тысяч человек. Эвакуировать пришлось более 600 тысяч человек. Тогда было повреждено около 139 тысяч домов, 2600 километров дорог, в том числе 669 правительственных зданий.