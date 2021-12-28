Мещовск, Калужская область, , 13:06 — REGNUM Межрегиональный проект «Сердце России» представил новогоднее меню с рецептами семи регионов России, в том числе от Калужской области, сообщает 28 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя туристско-информационного центра «Калужский край» Татьяну Каледину.

Мещовские пирожки к новогоднему столу Фото Агентства по развитию туризма Калужской области

В преддверии нового года межрегиональный проект «Сердце России» выпустил тематический гастрономический гайд. Воронеж, Ростов-на-Дону, Рязань, Орёл, Липецк, Белгород и Калуга поделились уникальными рецептами блюд, которые дополнят и разнообразят праздничный стол. В новогоднее меню вошли бренды и визитные карточки регионов: нелжинский салат из сельской утки с хурмой, вареники с «сюрпризами», калинник современный, нежный пирог из орловских яблок, казачий таранчук, мещовские пирожки и салат с выдержанным сыром, индейкой и грушей, томлёной в сидре.

Калужская область представила старинный рецепт малого города Мещовска, который в последнее время активно заявляет о себе в качестве интересного туристического направления, в том числе в рамках федерального туристического проекта «Императорский маршрут». Мещовск славится не только Музеем трёх цариц, собственным яблочным сидром, но и мещовскими пирожками.

«Сейчас, когда у российского туриста активно проявляется интерес к путешествиям по малым городам России, Мещовск, следуя этой тенденции, развивает не только свой культурно-исторический потенциал, но и гастрономическую тему. Многие уже побывали на сидроварне в Торкотино, где в праздничные дни можно отметить Рождество в чешском стиле, попробовать мещовского гуся и традиционные чешские блюда. После новогоднего гайда от проекта «Сердце России» регионы узнают и про Мещовские пирожки», — отметила Татьяна Каледина.

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