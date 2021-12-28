Москва, , 12:59 — REGNUM Лекарства против коронавирусной инфекции спасают жизни людей, но идеального лекарства, которое могло бы отменить необходимость вакцинации, пока не существует. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 28 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

Михаил Мурашко Minzdrav.gov.ru

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Он отметил, что впервые в России по поручению главы правительства были выделены средства для амбулаторного обеспечения пациентов лекарствами. Это позволило спасти жизни многих людей, которые не успели вакцинироваться.

«Но по-прежнему мы пока не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе [заболевания]», — сказал Мурашко.

По словам министра, существующие препараты предназначены «для раннего старта», то есть для лечения в первые три дня болезни. Появление новых лекарств не означает, что вакцинацию можно отложить. Именно прививка — первая рекомендация врачей для профилактики заболевания и тяжёлого течения болезни.

«Ни в коем случае, если сейчас кто-то думает, что появился тот или иной препарат и можно отложить вакцинацию, ни в коем случае», — подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурашко заявил также, что более 78 млн жителей России получили первый компонент вакцины от коронавируса.

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