Иркутск, , 03:56 — REGNUM В 2021 году в Иркутской области было открыто рекордное количество модельных библиотек — их шесть, пояснила министр культуры и архивов Олеся Полунина. Её слова цитирует пресс-служба областного правительства.

В модельной библиотеке Admoblkaluga.ru

Также появилось шесть виртуальных концертных залов. А буквально на днях состоялось открытие современных кинозалов в центре досуга «Кристалл» поселка Тыреть и в межпоселенческом культурно-спортивном комплексе села Баяндай.

Значительно обновился в этом году этнокультурный музей «Тальцы», был капитально отремонтирован ледокол «Ангара», выполнен капремонт в областном колледже культуры. А в Музыкальном театре им. Н.М. Загурского открылась малая сцена.

Говоря о наиболее значимом культурном событии года, министр назвала включение Иркутской области в федеральный проект «Пушкинская карта», участниками которого уже стали более 45 тыс. молодежи и студентов Прибайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, библиотека — это не только хранилище книг, но и полноценный культурный центр, где проводятся мероприятия самого разного формата. Огромную роль в том, чтобы библиотеки были интересны читателям, играют библиотекари. Быть в курсе всех новейших подходов им помогают курсы повышения квалификации, которые проводят для работников сферы культуры благодаря нацпроекту «Культура».

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