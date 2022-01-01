Москва, , 00:42 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон, согласно которому ПФР будет уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как проходит формирование их пенсий, сообщает ИА REGNUM.

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Пенсионный фонд России (ПФР) будет проактивно информировать граждан старше 40 и 45 лет (женщин и мужчин соответственно) о состоянии «пенсионного» счета и накопленном стаже, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости исходя из накопленных пенсионных прав. Соответствующие сведения будут направляться в личный кабинет на портале госуслуг.

Информирования будет осуществляться один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом указанного возраста, что позволит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части приобретения пенсионных прав, отмечают в ПФР.

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Более 29 млн российских граждан в 2022 году получат уведомления об их пенсионных правах, уточнили в фонде.

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