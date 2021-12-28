Москва, 28 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В настоящее время ведется подготовка к контактам России и Ирана на высшем уровне. Об этом 28 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель иранского правительства Ирана Али Бахадори заявил, что президент Ирана Ибрахим Раиси приедет в Россию с визитом в начале следующего года.