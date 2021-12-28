Астана, 28 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Увеличение товарооборота между Казахстаном и Афганистаном пойдёт на пользу экономикам обеих стран. Об этом говорится в сообщении министерства торговли и интеграции Казахстана по итогам поездки главы ведомства Бахыта Султанова в Кабул.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Сообщается, что Султанов вместе с делегацией провёл ряд встреч с представителями правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На встрече было заявлено, что Афганистан может экспортировать 45 наименований товаров на $360 млн в год. Стороны выразили интерес к наращиванию товарооборота.

«Казахстанская сторона акцентировала внимание на необходимости выравнивания торгового баланса между странами. Одним из инструментов может стать промышленная кооперация казахстанского и афганского бизнеса», — отметили в пресс-службе.

В качестве одной из территорий сотрудничества казахская делегация предложила Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия». В ходе поездки в Кабул были подписаны меморандумы на поставку в Афганистан макаронных изделий, муки и другой продукции.