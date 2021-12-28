Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM За ночь в Ростове-на-Дону вывезли более семи тысяч кубометров снега, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 28 декабря.

Снегопад

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«Ночью улицы, дворы, пешеходные дорожки от снега расчищали 176 единиц техники, более 700 дворников. Израсходована почти тонна противогололедных материалов: по технологии реагент бионорд начинает действовать в течение трёх часов. С 5:30 коммунальные службы проводили превентивную обработку дорог», — сказано в сообщении.

Снег в течение дня продолжат убирать более 1300 дворников и десятки единиц техники.

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