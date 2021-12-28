Уфа, , 13:00 — REGNUM Более 24 тысяч неофициально работающих граждан легализовано за 11 месяцев текущего года в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Бен Шан. Безработица

Сообщается, что в регионе на 1 декабря текущего года выявили 24 352 неофициально работающих граждан. Из них легализовали 24 335 человек.

Отмечается, что почти все муниципальные образования (59 из 63) выполнили годовой показатель по легализации, в том числе десять муниципалитетов перевыполнили этот план.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Башкирии выросло на 11%.