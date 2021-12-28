Казань, 28 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Из столицы Татарии с 3 января запускаются авиарейсы в Элисту. Вылеты в Калмыкию запланированы дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, сообщает мэрия Казани со ссылкой на пресс-службу «ЮВТ Аэро».

confused_me Самолет

Время в пути составит два часа. Авиаперевозки будут осуществляться на воздушных судах CRJ-200, рассчитанных на 50 мест.

Из Казани вылет намечен в 09:30, прилет в Элисту в 11:30. Обратный курс борт возьмет в 12:30, с прибытием в международный аэропорт Казани в 14:35. Время в обоих городах совпадает с московским.

ИА REGNUM напоминает, дополнительные прямые рейсы в Крым в период новогодних праздников будут организованы из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца.

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