Москва, , 12:56 — REGNUM Россия предложила Индии разработать новый основной боевой танк на базе универсальной платформы «Армата», сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.

Т-14 «Армата» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы «Армата», тем более, учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в России государственные испытания танков Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году.

«Армата» является универсальной тяжелой гусеничной платформой, на базе которой создаются основной боевой танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), боевая машина пехоты (БМП) и самоходная артиллерийская установка (САУ).