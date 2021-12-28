Москва, 28 декабря 2021, 12:56 — REGNUM Россия предложила Индии разработать новый основной боевой танк на базе универсальной платформы «Армата», сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.
Как сообщало ИА REGNUM, в России государственные испытания танков Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году.
«Армата» является универсальной тяжелой гусеничной платформой, на базе которой создаются основной боевой танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), боевая машина пехоты (БМП) и самоходная артиллерийская установка (САУ).