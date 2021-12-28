Магас, , 12:56 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус еще у 81 жителя региона. Всего за все время пандемии заразились опасной инфекцией 28 435 человек, сообщили 28 декабря в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из них сумели справиться с болезнью 26 545 человек, в том числе 73 пациента — за прошедшие сутки. Не удалось спасти врачам 474 жителя региона. Один из них скончался накануне, 27 декабря.

В настоящее время в госпиталях проходит лечение от COVID-19 266 человек, у которых подтвержден диагноз или имеются подозрения на него. В отделениях реанимации врачи спасают жизни 35 пациентов, 24 из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.