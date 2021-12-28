Мурманск, 28 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Для Мурманской области 2021 год был успешным. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Год был результативным, успешным, реализовали почти все, что планировали, хотя, понятно, есть по некоторым шероховатости. Главное — мы фиксируем — несмотря на коронавирус — рост экономики, — сказал глава региона. На 20 процентов вырос объем инвестиций. Благодаря новым инвестпроектам, новым режимам на 41 процент выросли доходы бюджета. Это 29 миллиардов рублей дополнительных доходов».

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Мурманской области выросли на 40%.