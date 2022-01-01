Москва, , 00:30 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, согласно которому сельскую надбавку к пенсии смогут получить также переехавшие в город, сообщает ИА REGNUM.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правительство РФ в июне 2021 года утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Её размер составляет 25%.

Сейчас дополнительные выплаты к пенсии могут получать граждане, которые до 1992 года работали в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях. При этом они должны проживать в сельской местности.

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«Сельский труд никогда не был легким, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта. Поэтому надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли он жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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