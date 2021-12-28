Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Всегда загруженное Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге оказалось временно перекрыто утром 28 декабря. Очевидцы сообщили об образовавшемся на трассе заторе в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Ru.torange.biz Пробка

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит глав государств СНГ в Петербурге – все новости»

В связи с затруднением на Пулковском шоссе образовалась пробка на съезде с КАД. Водители также сообщали, что было осложнено передвижение и по Софийской улице.

По мнению водителей, причиной образовавшихся пробок стал один из кортежей, так как 28 декабря в Петербурге проходит неофициальный саммит лидеров стран СНГ.

Сейчас Пулковское шоссе и примыкающие к нему дороги двигаются в рабочем режиме. В целом, по городу сейчас отмечаются семибалльные пробки.