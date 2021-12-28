Дятьково, Брянская область, 28 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Более 500 тысяч рублей отсудила у чиновников жительница Дятьково Брянской области. После вмешательства прокуратуры ей возместили затраты за приобретение дорогостоящих лекарств, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Лекарства

Инвалиду 1 группы по решению врачебной комиссией назначено применение дорогостоящих жизненно необходимых препаратов. Женщина не получала бесплатные лекарства два месяца и была вынуждена приобретать их за свой счёт. Общая сумма её затрат превысила 500 тысяч рублей.

Прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании средств с регионального департамента здравоохранения. Требование было удовлетворено в полном объёме, однако чиновники подали апелляционную жалобу.

Брянский областной суд оставила решение суда первой инстанции без изменения. Деньги возмещены инвалиду в полном объёме.