Иркутск, 28 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Власти Иркутской области отчиталась о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина о снижении безработицы. Как сообщил региональный министр труда и занятости Кирилл Клоков, задача — достигнуть допандемийного уровня безработицы в регионе (1,1%) — исполнена.

Безработный

«За текущий год уровень зарегистрированной безработицы снижен с 2,5% до 0,9%», — сообщил Кирилл Клоков.

По его словам, в настоящее время в качестве безработных стоит на учете чуть более 10 тыс. жителей региона. За год было трудоустроено более 54 тыс. человек. На стажировку направлено 372 выпускника учебных заведений, более 60% из которых после получения первого трудового опыта остались работать на этих предприятиях на постоянной основе.

Чтобы большее число жителей Приангарья могло найти себе новую работу, было организовано профессиональное обучение более 3 тыс. жителей региона. На эти цели направлено более 47 млн рублей.

Дополнительно, в рамках нацпроекта «Демография», по словам руководителя ведомства, организовано обучение еще 3 тыс. граждан на востребованные на рынке труда профессии.

Кроме того, по поручению губернатора Игоря Кобзева о повышении доли граждан региона, работающих вахтовым методом, министерством труда и занятости организована работа с предприятиями. Сегодня из 22 тыс. работников, трудящихся вахтовым методом, 51% — это жители Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу октября 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения Иркутской области состояло на учете 15,8 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 11,2 тыс. человек имели статус безработного.

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