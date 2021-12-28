Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 15 женщин в возрасте от 64 до 83 лет и 13 мужчин в возрасте от 67 до 93 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 536 жителей Ростовской области.

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