Симферополь, 28 декабря 2021, 12:51 — REGNUM У Крыма нет никаких проблем в отношениях с Украиной и её жителями, все проблемы связаны с действующей властью в соседнем государстве. Об этом заявил журналистам 28 декабря глава Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы Крыма, ситуация изменится, если на Украине сменится власть, при этом, подчеркнул Аксёнов, на Украине сегодня мало политиков, не являющихся прозападными, тогда как Западу самостоятельная и процветающая Украина не нужна.