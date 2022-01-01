Москва, , 00:07 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышенном размере материнского (семейного) капитала, сообщает ИА REGNUM.

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Так, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, маткапитал составит 483 881,83 рубля.

Для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 155 550 руб.

Для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, маткапитал составит 639 431,83 рубля.

Таким образом, маткапитал будет проиндексирован больше, чем на размер инфляции.

В целом, маткапитал устанавливается в размере, зафиксированном в федеральном бюджете на 2022−2024 годы.

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Госдума продолжает работу над расширением направлений, по которым могут тратиться средства материнского капитала.

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