Москва, , 00:20 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о предоставлении мер социальной поддержки по принципу единого окна с использованием информационных технологий и ресурсов Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает ИА REGNUM.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пенсионный фонд России получил полномочия, которые до этого осуществлялись региональными органами соцзащиты и Рострудом. Всего фонд дополнительно будет осуществлять 17 мер соцподдержки, объединённых в четыре группы.

Первая из них — это государственные пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию, например пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка. Вторая группа — это компенсации страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. Третья группа — денежные компенсации и выплаты гражданам, которые подверглись воздействию радиации. И четвёртая группа — это денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным.

Этими мерами охвачено более 2 миллионов 83 тысяч человек.

Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении мер поддержки налажена сегодня должным образом не во всех субъектах Российской Федерации, и требуются существенная ежегодная доработка и дополнительное финансирование информационных систем (ресурсов) субъектов Российской Федерации, отметили в Минтруде.

Унификация же мер социальной поддержки с использованием ресурсов информационной системы Пенсионного фонда позволит обеспечить подачу заявления в электронном виде, исключить бумажные документы, упростить и ускорить процедуру предоставления мер.

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Предполагается создать для граждан такую удобную систему, которая позволит им впоследствии реализовывать своё право на пособия беззаявительно, в проактивном режиме.

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