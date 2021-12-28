Симферополь, 28 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Все «грязные» работы на строительстве развязки у аэропорта «Симферополь» будут завершены до начала нового курортного сезона. Об этом заявил журналистам 28 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«До курортного сезона все «грязные» работы точно будут завершены. То, что останется сделать, будет носить косметический характер», — сказал Аксёнов.

Контракт на строительство развязки был заключен в 2017 году, его стоимость — 1,9 млрд рублей. Срок сдачи был перенесён с декабря 2018 года на конец 2022 года.