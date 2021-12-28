Самара, , 12:48 — REGNUM Работу общественного пассажирского транспорта намерены продлить в новогоднюю ночь в Самаре. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Новогодняя ночь

Так, до 01:00 часа будет работать метрополитен, до 03:00 часов будут ходить трамваи, до 03:00 часов будет осуществляться доставка пассажиров по троллейбусному маршруту № 13 «Завод «Экран» — Кинотеатр «Шипка».

"До 03:00 — автобусных маршрутов № 1 «Красная Глинка — Железнодорожный вокзал», № 5д «Пос. Сухая Самарка — Губернский рынок», № 34 «Металлург — площадь Революции», № 41 «15-й микрорайон — универмаг «Юность», № 4 «Ул. Олимпийская — Железнодорожный вокзал», № 48д «Ул. Грозненская — Пригородный автовокзал», № 80 «Мкр. Волгарь — Железнодорожный вокзал», № 99 «Ул. Олимпийская — Железнодорожный вокзал», № 207 «Завод «Экран» — Хлебная площадь», № 213 «Кабельный завод — «Рынок «Норд» — Кабельный завод», № 217 «Ул. Транзитная — Дом Молодежи», № 226 «Ул. Солнечная — Хлебная площадь», № 261 «Завод «Экран» — 6-й причал», № 297 «Завод «Экран» — 6-й причал», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Рождественскую ночь 7 января 2022 года по окончании праздничных богослужений к 02:00 часам прибудут пять автобусов к Покровскому кафедральному собору, храму во имя Апостолов Петра и Павла, храму в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского собору.