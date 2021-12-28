Москва, 28 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. За финансовую стабильность РФ придется заплатить темпами экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил заведующий научной лабораторией структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

Peggy Marco Рост экономики

«В 2021 году мы видели восстановительный рост экономики после спада в 2020 году. Помимо этого, произошло ужесточение как кредитно-денежной, так и бюджетной политики. Понятно, что за финансовую стабильность необходимо заплатить темпами роста. Поэтому в следующем году можно ожидать умеренного экономического роста, — сказал Ведев. — Что касается рисков, то основной из них связан с коронавирусом — это вызванные пандемией ограничения и неравномерное восстановление работы предприятий. Другой риск связан с повышением ключевой ставки и ужесточением денежных политик за рубежом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году экономика России будет расти медленнее, чем в 2021 году.