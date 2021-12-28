Барнаул, , 12:44 — REGNUM В Алтайском крае, где еще пару дней назад температура воздуха понималась выше 0 °C, ощутимо похолодает. По данным синоптиков, достаточно прохладно будет до конца 2021 года.

Белокуриха. Алтайский Край Антон Денисенко

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Так, 29 и 30 декабря ночью и днем в отдельных районах ожидаются снег, метели, местами изморозь. На дорогах — сильная гололедица. Ночные температуры составят местами до минус 16−21°C, дневные — до минус 12°C. Ветер юго-западный, 3−11 метров в секунду, местами порывы до 14−16 метров в секунду. В последний день 2021 года снег прекратится, ветер сменится на западный, 3−8 метров в секунду, ночью с порывами до 14 метров в секунду. И похолодает: ночью до минус 29°C, по востоку — до минус 23°C. Днем столбики термометров покажут минус 13−18°C.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Алтайский край накрыло снежным циклоном.

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