Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 28 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела несовершеннолетний житель города Карачаевска. Его подозревают в покушении на убийство сверстника, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Maarten Van Damme Нож

Инцидент произошел днем 23 декабря на территории одной из образовательных организаций города Карачаевска. В ходе выяснения отношений со своим сокурсником на заднем дворе техникума молодой человек накинулся на него с ножом. Потерпевший получил травму легкого. Его обидчика задержали и возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как уточнили в СКР, несовершеннолетний не смог довести свой преступный умысел до конца, так как ему помешали свидетели преступления, предотвратившие убийство и доставившие раненого в районную больницу.

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