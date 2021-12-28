Москва, , 12:43 — REGNUM В 2022 году стоит ожидать дальнейшего укрепления и усиления международной роли золота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Золото

«Поскольку экономические проблемы сегодня испытывают и другие страны, эмитирующие резервную валюту, самой надежной гаванью стабильного сбережения национальной валюты является золото, — сказал Твердохлеб. — В 2022 году можно ожидать дальнейшего усиления и укрепления роли золота. Кстати, в уходящем году Россия была одним из лидеров среди множества стран по увеличению своих золотых запасов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Твердохлеб рассказал, как политика США подрывает доверие к доллару.

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