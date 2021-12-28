Фролово, Волгоградская область, 28 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Тела двух мужчин и женщины обнаружены в одном из частных домовладений на улице Урожайная города Фролово Волгоградской области. Причиной смерти явилось отравление угарным газом, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Эксперты установили, что в доме во время использования газового отопительного котла происходила утечка углекислого газа — на стыке котла и дымоходной трубы образовался зазор. Кроме того, опасный газ проникал в помещение через незапертое техническое отверстие для чистки дымоходной трубы.

Возбуждено уголовное дело о выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Назначен комплекс судебных экспертиз.