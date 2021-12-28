Москва, , 12:42 — REGNUM Рост потребления газа в 2022 году будет зависеть от восстановления глобальной экономики после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил старший научный сотрудник Центра исследования отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в 2022 году стоимость газа останется на высоких отметках.

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«С прогнозом относительно перспектив цен на газ можно отчасти согласиться: как минимум до окончания периода холодов цена на этот вид топлива будет держаться на высоком уровне, однако дальнейшие перспективы в данный момент прогнозировать сложно, — сказал Гордеев. — Оказать влияние на стоимость газа в наибольшей степени может запуск трубопровода «Северный поток — 2». Однако его сертификация определяется не экономическими соображениями, а политическими мотивами чиновников в ЕС».

Как подчеркнул Гордеев, рост потребления газа в 2022 году будет зависеть от восстановления глобальной экономики после пандемии.

«Появление новых штаммов вируса и введение локдаунов препятствуют развитию экономики, поэтому маловероятно, что потребление природного газа значительно вырастет», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее затягивание процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» назвали проблемой потребителей в Евросоюзе.

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