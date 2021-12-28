Сеул, , 12:41 — REGNUM Режиссёр южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк и сервис Netflix ведут переговоры о съёмках второго и третьего сезонов шоу. Об этом Дон-хёк рассказал в интервью телеканалу KBS 28 декабря.

Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара") Кадр из сериала «Игра в кальмара»

По словам режиссёра, какого-то окончательного решения они не приняли. «Я могу сказать вам только одно, так как знаю, что многие люди ждут — все упорно трудятся, чтобы подготовиться к следующему сезону», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным шоу в истории Netflix. В декабре 2021 года он стал победителем независимой кинопремии Gotham Awards в категории «Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)».

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