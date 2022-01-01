Москва, , 00:15 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, ограничивающий потребительское кредитование, сообщает ИА REGNUM.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Закон наделяет ЦБ правом на основании решения совета директоров устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты по кредитам (займам) физических лиц, а также устанавливать срок их действия.

При этом под макропруденциальными лимитами понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) физическим лицам в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией физическим лицам, и (или) в общем объеме кредитов (займов), предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией физическим лицам и юридическим лицам.

Предусматривается дифференциация макропруденциальных лимитов для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и микрофинансовых организаций. Виды кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены лимиты, будут определяться нормативным актом ЦБ.

При этом ограничения не коснутся кредитов юридическим лицам; физическим лицам в целях, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности; физическим лицам, обязательства которых обеспечены ипотекой и (или) залогом автомототранспортного средства.

Какие кредиты ограничат

Банком России подготовлен проект нормативного акта, в соответствии с которым макропруденциальные лимиты устанавливаются по следующим видам потребительского кредитования. Это потребительские кредиты (займы) с лимитом кредитования, в том числе с использованием банковских карт; иные потребительские кредиты (займы).

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При этом Банк России определил исключения из этого списка и не устанавливает макропруденциальные лимиты в отношении: образовательных кредитов, по которым предоставляется государственная поддержка образовательного кредитования; кредитов (займов), предоставленных физическому лицу, признаваемому инвалидом, на приобретение технических средств реабилитации и (или) оплату услуг, предусмотренных программой реабилитации.

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