Москва, 28 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Агрессивное финансовое поведение США подрывает доверие к доллару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

geralt Доллар

«Ситуация, которая сегодня складывается на валютных рынках и в американской экономике, не способствует доверию к доллару как к резервной валюте, — сказал Твердохлеб. — А действия американских властей во внешнеполитической сфере, прежде всего агрессивное финансовое поведение США по отношению к другим странам, это доверие подрывают. Поэтому, безусловно, в 2022 году мировые центробанки продолжат поиск альтернативных вариантов сохранения своих золотовалютных резервов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жесткая геополитическая позиция США вынуждает многие страны обращаться к альтернативным недолларовым вложениям.