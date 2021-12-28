Иерусалим, , 12:44 — REGNUM Израиль готов поддержать «хорошее» соглашение с Тегераном по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Однако участникам переговоров по СВПД следует занять более жёсткую позицию, заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет в интервью радиостанции «Галей ЦАХАЛ».

Нафтали Беннет The Israel Project

По его словам, Израиль не ищет конфликта, а сделка с Ираном вполне может быть выгодной. Сейчас, при существующей динамике, заключить её нельзя.

«Нет, потому что здесь нам нужна более сильная позиция. Иран выступает с очень слабых позиций, но мир ведёт себя так, как будто у него есть козыри», — сказал Беннет.

Как сообщало Иа, 27 декабря в Вене начался очередной, восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Седьмой раунд начался в конце ноября и завершился в середине декабря. Стороны договорились по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.

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