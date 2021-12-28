Канск, Красноярский край, 28 декабря 2021, 12:38 — REGNUM В городе Канске Красноярского края полицейские проводят проверку по факту обнаружения следов краски на памятниках Героям Советского Союза. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в ГУ МВД России по краю.
Проверку проводят сотрудники МО МВД России «Канский». По имеющейся информации, неизвестные нанесли чёрную краску на бюсты Героев Советского Союза на мемориале Великой Отечественной войны.
Информация о произошедшем появилась в интернете. Выясняются обстоятельства произошедшего и личности причастных.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии повредили памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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