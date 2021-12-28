Канск, Красноярский край, 28 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края полицейские проводят проверку по факту обнаружения следов краски на памятниках Героям Советского Союза. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в ГУ МВД России по краю.

Cdnvideo.ru Краска

Проверку проводят сотрудники МО МВД России «Канский». По имеющейся информации, неизвестные нанесли чёрную краску на бюсты Героев Советского Союза на мемориале Великой Отечественной войны.

Информация о произошедшем появилась в интернете. Выясняются обстоятельства произошедшего и личности причастных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии повредили памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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