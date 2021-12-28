Анкара, , 12:41 — REGNUM Турецкие власти заявили о готовности провести переговоры с представителями «Восточного» правительства Ливии: Акилой Салехом и маршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар Mil.ru

По словам министра, турецкое правительство неоднократно приглашало ливийских лидеров для проведения переговоров.

«Акила Салех несколько раз хотел приехать в Турцию. Мы его пригласили, дата была назначена, потом он отказался. Хафтар тоже однажды хотел приехать», — заявил Чавушоглу

Как отметил глава МИД Турции, маршал Хафтар хотел лично встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Из-за того, что Хафтар не имеет официальной политической должности, турецкая сторона отклонило предложение о встрече.