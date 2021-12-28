Тюмень, , 12:37 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 283 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 285 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 28 декабря подтвердили 89 288 случаев заражения коронавирусом, вылечились 77 954 тюменца, скончались 3342 (14 за последние сутки).

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