Новосибирск, 28 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В начале января 2022 года в Новосибирск привезут символ новогодней столицы России. «Хрустальная снежинка» прибудет из Нижнего Новгорода.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Снежинку установят на Михайловской набережной, где для неё уже подготовили специальный павильон, — приводят «Новосибирские новости» слова вице-мэра города Анны Терешковой. — Она будет в открытом доступе для всех горожан».

В специальном павильоне на набережной её планируют установить 13 января 2022 года.