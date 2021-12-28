Симферополь, , 12:37 — REGNUM Игорная зона на Южном берегу Крыма в посёлке Кацивели будет достроена до конца 2023 года. Об этом на итоговой пресс-конференции 28 декабря заявил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Аксёнова, работы по разборке недостроенного здания и строительства нового на участке начнутся в 2022 году, на данный момент проектная документация — в работе.

«Ожидаем, что до конца 2023 года данный проект будет реализован», — сказал Аксёнов.

Проект игорной зоны в посёлке Кацивели включает в себя казино, гостиничный комплекс, рестораны, кафе, летнего театра. Реализация проекта должна дать региону более 250 новых рабочих мест.