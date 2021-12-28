Высоцк, Ленинградская область, 28 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области по делу о в мошенничестве в особо крупном размере перед судом предстанет бывший депутат Высоцкого городского поселения Выборгского района Наталья Кирст. Ее обвинили в махинациях со служебной квартирой. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Znak.com Уголовное дело

Кирст зная о порядке и условиях предоставления гражданам служебных жилых помещений, решила приобрести права собственности на ранее выделенную ей служебную квартиру. Она, как считает следствие, обманула главу муниципального образования и не сообщила, что у нее есть права собственности на другие жилые помещения. Несмотря на то, что тогда еще муниципальный депутат не имела законных оснований, она все же получила право собственности на квартиру стоимостью более 3 млн рублей.

«В настоящее время по уголовному делу собран достаточно доказательств база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.