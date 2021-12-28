Москва, , 12:36 — REGNUM За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 73 человека, сообщили в 28 декабря в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на пять летальных исходов больше, чем накануне, когда умерли 68 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции достигло 36 561.

В городе выздоровели ещё 3111 пациентов после прохождения лечения, рассказали в штабе.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 860 822», — говорится в информации.

Как сообщало ИА, в России за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 935 человек.