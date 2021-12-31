Москва, 1 января, 2022, 00:10 — ИА Регнум. С 1 января максимальный размер пособия по безработице составит 12 792 рубля, условия для его назначения останутся прежними, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Пособие начисляется в первые три месяца потерявшим работу гражданам, которые в течение года встали на учет в центре занятости.

Сумма пособия зависит от среднего заработка. В первые три месяца оно составляет 75% от среднего заработка, но не более максимального размера. В следующие три месяца (для предпенсионеров — четыре месяца) оно выплачивается в размере 60% от среднего заработка, но не более 5 тыс. рублей.

Затем начисляется пособие по безработице в минимальном размере. В 2022 году оно не изменится и составит 1,5 тыс. рублей.

В 2021 году максимальное пособие по безработице составило 12 130 рублей, что соответствовало размеру МРОТ 2019 года.

Отметим, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект о выплате ежемесячного пособия в размере 12 130 рублей для граждан предпенсионного возраста, его авторами стали парламентарии от СРЗП.

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