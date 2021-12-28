Вашингтон, 28 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:113.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, на счету которого 33 очка. На счету форварда Десмонда Бейна 32 очка.

В составе «Финикса» защитник Девин Букер набрал 30 очков.

«Мемфис» одержал 21-ю победу в 35 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Финикс» потерпел седьмое поражение в 33 играх и идёт на втором месте.

Читайте также: Дабл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Клипперс»