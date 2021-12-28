Москва, , 12:34 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году.

Михаил Мурашко

«Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и все станет, как было прежде», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, закончится ли пандемия в следующем году.

Мурашко добавил, что участие каждого человека в этом «сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый».

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Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 21 922 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что является минимальным числом с 28 сентября нынешнего года.

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