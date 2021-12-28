Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Глава Службы государственного инспектора Грузии Лонда Толорая узнала о том, что это ведомство собираются упразднить, из СМИ. Об этом она сообщила 28 декабря журналистам.

Грузинский флаг Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Со мной не было никаких консультаций, даже после инициирования законопроекта, — сказала Толорая. — Более того, этот законопроект стал полностью доступен только через несколько часов после окончания заседания бюро. Всем понятно, что этого времени недостаточно, чтобы служба полноценно ознакомилась с законопроектом».

Она заявила, что будет выступать против реформы Службы госинспектора, выполняющей надзор за действиями чиновников. Глава ведомства намерена присутствовать на всех заседаниях профильных комитетов, но ей поздно об этом сообщают.

«Это не реформа, это — штурм Службы госинспектора, которая является независимой службой, которая ни с кем не согласовывала свои решения. Это — месть службе», — заявила Толорая.

Напомним, в парламенте Грузии на этой неделе запланировано рассмотрение в ускоренном порядке проекта закона о разделении Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство ранее оштрафовало минюст за распространение видеороликов про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.

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