Подгорица, 28 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Правительство Черногории отклонило предложение депутата-демократа о исчислении и уплате НДС для предприятий общественного питания по сниженной ставке в семь процентов от оборота услуг по приготовлению и подаче еды, напитков и безалкогольных напитков, кроме алкогольных, газированных напитков с добавлением сахара и кофе в предприятиях общественного питания, сообщает RTCG.

Chris Potter Налоги

По мнению правительства, это правовое решение было временным, и они считают, что введение налогообложения в соответствии с этим предложением окажет негативное влияние на доходную часть бюджета.

«Это также противоречило бы Приложению III Директивы Совета ЕС 2006/112 об общей системе НДС, которое предусматривает, что только услуги, предоставляемые в ресторанах и предприятиях общественного питания, могут облагаться налогом по сниженной ставке, но не в других предприятиях общественного питания», — говорится в заключении правительства.