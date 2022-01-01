Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о продлении «заморозки» индексации пенсий военным и сотрудникам правоохранительных органов, сообщает ИА REGNUM.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Федеральным законом до 1 января 2023 года приостановлено действие положения норм, согласно которым предусматривается ежегодное увеличение размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, на 2%.

При этом размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 января 2022 года устанавливается в 74%, то есть в размере, который должен быть установлен при его расчетном увеличении, ежегодно на 2%, начиная с 2013 года.

На 2021 год он составлял 73,68%.

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