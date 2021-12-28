Мосул, Ирак, , 12:34 — REGNUM База вооружённых сил Турции в районе иракского города Башика попала под ракетный обстрел. Об этом сообщает информационное агентство SHAFAQ со ссылкой на источник в службах безопасности провинции Нейнава.

Обстрел населенного пункта турецкими войсками Цитата из видео на YouTube

По данным источника, нападавшие использовали кустарную реактивную систему залпового огня.

«Ракета упала в районе базы турецкой армии «Зликан», никаких жертв не зарегистрировано. В то же время, иракские силы безопасности в провинции Нейнава ищут пусковую установку», — заявил источник.

Военная база, расположенная в районе Башика, к северо-востоку от Мосула, в центральном районе провинции Нейнава, была создана турецкими военными для ведения боевых действий против Рабочей партии Курдистана. В Багдаде неоднократно требовали от турецких войск покинуть регион и передать его под контроль армии Ирака.

Ранее сообщалось, что турецкая артиллерия обстреляла деревню Банки в пределах района Батива, провинции Духок. По данным местных СМИ, в результате нападения был ранен один человек.